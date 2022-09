Hun har lært os, at vi ikke kan fange lykken, hvis vi er uvillige til at dele den med andre. Hun har advaret os imod at komme med dumsmarte bemærkninger, adresseret vores flagrende tolerance og opfordret os til at gøre unyttige ting indimellem.

Gennem 50 år har dronning Margrethe haft ordet så meget i sin magt, at hun mandag