Brad Pitt udstiller på kunstmuseum

Det er noget af et scoop, det finske kunstmuseum Sara Hildén i Tampere har gjort. Museets seneste udstilling, ”Thomas Houseago—WE with Nick Cave and Brad Pitt”, rummer, som navnet antyder, værker af den amerikanske skuespiller Brad Pitt.

De er en del af en større udstilling med hovedvægten på den verdenskendte britiske kunstner Thomas Houseago. Museet forklarer på sin hjemmeside, at han ved at kalde sin udstilling for ”WE” (vi) udfordrer ideen om, at en kunstner skal ses som et individ, der står alene. Han vil have en mere kollektiv tilgang, og derfor har han inviteret sine to venner med, så museet nu også kan udstille ni skulpturer af Brad Pitt og 17 keramiske værker af den australske musiker Nick Cave.