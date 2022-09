07/09/2022 KL. 15:15

De modne tilskuere holder sig væk fra Tivolis fredagskoncerter

Tivolis kulturdirektør håber, at tilstrømningen til fredagskoncerterne vil rette sig noget op. For jubilæumsåret har været præget af et mærkbart fald i antallet af tilskuere.