Justin Bieber afbryder verdensturné på grund af udmattelse

- Denne weekend optrådte jeg på Rock in Rio, og jeg gav alt, hvad jeg havde, til det brasilianske folk, skriver han på Instagram.

- Efter at jeg havde optrådt, blev jeg overmandet af udmattelse, og jeg indså, at jeg var nødt til at prioritere mit helbred lige nu. Så jeg tager en pause fra at turnere for nu.

- Jeg kommer til at få det fint, men jeg har brug for tid til at hvile mig og få det bedre.

Bieber har planlagt en lang række optrædener i Europa, Asien, Sydamerika og Australien frem til marts 2023.

En kilde med direkte viden om forløbet oplyser til underholdningsmediet TMZ, at der er en chance for, at han genoptager turnéen, hvis han får det bedre, men at Bieber har trukket stikket for nu.