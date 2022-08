04/08/2022 KL. 19:25

Bieber tror på Gud. Vi tror på Bieber

Glem anmelderne. Bieber var fremragende set fra et "belieber"-perspektiv. Han er en af verdens mest indflydelsesrige mennesker, og jeg holdt mig vågen til 04.30 i håb om at kunne stille ham et spørgsmål. Man skal aldrig sige aldrig.