25/09/2022 KL. 06:15

En knude snurrede sig sammen i Marie Watsons mave, første gang hun blev afklædt med et klik

Falske nøgenbilleder er blevet så virkelighedstro, at det er tæt på umuligt at spotte for det blotte øje. Deepfake nudes, som de populært kaldes, er skabt på et sekund og deles i lukkede internetfora. Ansvaret for at finde billederne havner på ofrenes skuldre – og bagmændene er ikke altid klar over, at det kan koste en tur i retten, siger eksperter.