Karen Blixen Museum er lukningstruet efter finanslovsudspil

- Støtten har kolossal betydning for os, slår hun fast til Kristeligt Dagblad.

- Det er lige akkurat det minimumbeløb, vi har brug for til at kunne fortsætte med at tjene penge selv og have kræfter til at være i dialog med fonde om bevillinger. Uden den vil vi uvægerligt generere et milliontab år for år, siger Elisabeth Nøjgard.

Museet i Nordsjælland er en selvejende institution, men holdes i live af finanslovbevillingen.

Det skyldes, at museets egen pengebeholdning var ved at slippe op, da finansloven blev forhandlet på plads i 2018.