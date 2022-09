Han er stadig ked af, at den hænger nedad

Første gang han fik en tung harmonika anbragt på lårene, var han blot otte år gammel.

72 år senere er Palle Andersen – bedre kendt under sit kunstnernavn Lille Palle – still going strong og har ingen planer om at opgive karrieren som folkelig musiker.

I 2021 udgav han sammen med Bjarne Lisby, som han ofte arbejder sammen med, singlen ”Har du husket dit mundbind?”, der selvsagt handler om livet under coronakrisen. Senest har han udgivet sangen ”Ching-chang-sjask”, der med vanligt glimt i øjet handler om karate og ægteskabskrise.