Janne Villadsen fra Heartland Festvial er klar til at debattere kulturlivets kommunikationsformer på dette års Kulturmødet Mors. I kølvandet på corona og i en tid med et hav af sociale medier og platforme er emnet kun blevet mere relevant. Samtidig er det et spørgsmål, hun selv er nødt til at forholde sig til konstant i sit virke som program- og udviklingsdirektør