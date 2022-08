20/08/2022 KL. 10:15

For abonnenter

Kulturministeren og fire kulturpersonligheder: Her er kulturens største udfordringer

Ifølge kulturministeren er den største udfordring, at der er ulighed i adgangen til kulturen. Andre toneangivende debattører peger på techgiganter og et manglende fælles sprog for, hvad kultur er.