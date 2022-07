Povl Dissing: Min far syntes ikke, jeg kunne synge

Povl Dissing gik bort den 19. juli i en alder af 84 år. Interviewet ”Det sidste ord” er det tredje udgivne i rækken, hvor danske personligheder fortæller om deres liv. Båndene bliver gemt i arkiverne i Det Kongelige Bibliotek, og aftalen er, at programmet først må sendes efter deres død.

I interviewet fortæller Povl Dissing journalist Mikael Bertelsen om, hvordan folk kom op at slås over hans måde at synge på.

Derfor havde han også bodyguards med, når han tog ud for at optræde, fortæller han.

- Det var for eksempel i Vise Vers Huset i Tivoli, hvor jeg havde et job alene. Lige nede foran scenen var der et bord, hvor de spiste hakkebøf med kniv og gaffel, og lige over dem sad jeg og sang.