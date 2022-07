25/07/2022 KL. 15:08

Her er fire trin til korrekt udtale af Champs-Élysées

Der er mange svære stednavne at håndtere for en dansk mund under et tre uger langt Tour de France, og det sværeste af dem alle ramte cykelfeltet i går - og alle de danske journalister og kommentatorer med dem.