Mange antog siden, at Barry havde skrevet stykket.

Men Norman vandt i 2001 en sag mod mediet Sunday Times, da det hævdede, at Barry havde skrevet stykket.

Ifølge Daily Mail har Norman sagt, at han er forundret og taknemmelig over, at temaet har fået så meget succes.

- Jeg accepterer, at jeg har været så heldig, at jeg har skrevet noget, der ikke kun har holdt i 50 år, men også vil blive brugt de næste 50.

- Jeg har skrevet stykker, som tog seks måneder, og så kan jeg ikke lade være med at tænke: ”Åh, Gud, James Bond tog kun seks timer.”

Norman blev født Monty Noserovitch i det østlige London af jødiske forældre den 4. april 1928.

Han begyndte som sanger i bigbands, før han begyndte at komponere.