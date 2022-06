Horder af unge mennesker, der kravlede over hegnet til Tivoli for at komme til Fredagsrock.

Tumult foran scenen til Martin Jensens koncert under dette års Jelling Musikfestival resulterede i, at 15 mennesker blandt publikum måtte tilses af samaritter, og at koncerten midlertidigt måtte afbrydes.

Hvis man har fulgt