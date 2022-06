Millionerne vælter ind, men denne familie vil sætte en stopper for tidens store filmhit

For ifølge sagsøger sendte man et påbud om at stoppe filmen den 11. maj – to uger før premieren.

Paramount bedyrer omvendt, at ”Top Gun: Maverick” var stort set færdig i januar 2020, og at filmen altså blev udviklet på et tidspunkt, hvor filmselskabet stadig havde rettighederne, skriver Deadline.

Samtidig forventes det ifølge Hollywood Reporter, at Paramount vil sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt oplysningerne i artiklen overhovedet er beskyttet af ophavsretten. Og selv hvis det er tilfældet, er det ikke sikkert, at filmen fra 2022 kan siges at være baseret på magasinartiklen.

»Disse påstande har ingen berettigelse, og vi vil forsvare os selv på det kraftigste,« udtaler en talsperson for Paramount ifølge flere medier.