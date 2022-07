03/07/2022 KL. 07:30

Skuespilleren Henning Jensen fik en depression, som drev ham så langt ud, at han flere gange var tæt på at opgive livet

Hele sit liv som skuespiller har Henning Jensen krøbet ud og ind af sine roller for at søge ly for det martrede menneske, som blev resultatet af morens tæsk og psykiske terror. Den 79-årige kongelige skuespiller skildrer i sin anden erindringsbog en barndom, hvor han blev suget tom for selvværd, og hvor kimen til hans depressive sind blev lagt.