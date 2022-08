»Dæ æ ånt in å prøw’e,« siger Søren Vester i DR-programmet ”Søren Vesters Have”, mens han kaster sig over næste projekt i haven. Hele foråret har han uge efter uge gået rundt i sin store præstegårdshave i Thise i Nordvestjylland, mens han fortæller om blomster, bede og buske på jysk – ægte jysk. Og det har fået debatten om rigsdansk og jysk til at rulle. For kan man tale jysk i bedste sendetid?