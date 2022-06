Vi begynder på Kvindehøjskolen ved Visby i Sønderjylland. Året er 1984, sommeraftenen er kold, og blodmånen gemmer sig bag mørke, regnfulde skyer.

Ud i mørket strømmer en gruppe nøgne kvinder. Jorden er smattet under deres fødder, så de må holde godt fast i hinandens koste og kurve for ikke at falde. De bevæger sig ned til søen, hvor de sætter deres egeriskoste mellem benene og danser rundt i en heksering, mens de hujer uhæmmet og hæst.