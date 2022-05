The Pentaverate

Så blev det endelig Mike Myers’ tur til at indtage serieland. Nu er Austin Powers-bagmanden aktuel med en storladent fjollet komedie, hvor det selvfølgelig handler om at redde verden og menneskeheden – alt imens de præpubertære numsehenvisninger leveres så ofte, som et gennemsnitsmenneske prutter i løbet af et døgn. I hvert fald at dømme efter traileren.