Her skal det imidlertid nok så meget handle om hans cykel. I opsparet arrigskab efter flere års nedlukning af det levende litteraturliv og deraf følgende manglende kontakt til læsere satte han sig nemlig tidligere på foråret op på den tohjulede i et forsøg på at finde ud af, hvor mange fysiske boghandler han kunne nå at besøge på en uge (han bor i Nottingham).

Ud over en masse frisk luft, glade mennesker og sikkert også solgte bøger kom der et ganske vittigt og lærerigt essay i The Guardian for nylig ud af turen. Resultatet, som vi vender tilbage til, har formentlig ikke kun overrasket ham selv.