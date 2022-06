19/06/2022 KL. 15:00

For abonnenter

»Det er ikke så mærkeligt, at unge mennesker i dag har det svært, når de har deres forældre som forbilleder«

Vores konstante trang til vækst har gjort, at verden føles fremmed for de fleste mennesker i dag. Det mener den tyske stjernesociolog Hartmut Rosa. For at genetablere forbindelsen til verden skal vi blive bedre til at opsøge og lade os rive med af de små øjeblikke, som rører os. Og forældrene kan med fordel gå forrest.