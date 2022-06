Rosalinde Mynster husker historien om det store egetræ, som hendes far, den nu afdøde skuespiller Søren Spanning, som dreng fik at vide, at han for alt i verden ikke måtte klatre op i. En dag følte han sig modig og klatrede alligevel op. Højt op. Og helt deroppe skred hans fod, så han faldt. Ved et mirakuløst tilfælde sad naboens dreng på en gren længere nede og greb ham i farten.