Ibi-Pippi ønsker med Asger Jorn-hærværk diskussion om ejerskab

Da hun gik ind på museet fredag, var det for at påklistre Jorn-værket en montage i form af et selvportræt samt tilføre værket en signatur med sprittusch.

- Jeg overtager værket, og derfor vælger jeg også at signere værket for at signalere, at nu har Jorn ikke ejerskabet mere. Jorn har frataget den oprindelige kunstner sit ejerskab over værket, og jeg tager det så igen fra Jorn, siger Ibi-Pippi Orup Hedegaard til TV 2 Østjylland.

Asger Jorn skabte værket i 1959 ved at male over et maleri, han havde købt på et loppemarked.