Kan man redde et kostbart maleri, der har været udsat for kraftig lim og tuschstreger? Det er det store spørgsmål efter det spektakulære hærværk, som Asger Jorn-museet blev udsat fredag middag, hvor en ”gæst” målbevidst opsøgte et af Jorns mest kendte værker, ”Den foruroligede Ælling”, limede et billede af sig selv på maleriet og derefter tilføjede nogle tuschstreger på det berømte kunstværk.