Kvinden, der lancerede mors dag, kæmpede i mange år en indædt kamp for at afskaffe den

Mors dag?: Jamen er det dybest set ikke blot endnu et af disse evindelige amerikanske kommercielle påhit, hvis primære formål det er i den grad at få forretningernes konti til at eksplodere i svimlende plus?

Svaret er på mange måder et »ja«.

Kvinden, der i dag anerkendes som ildsjælen, som tog initiativet til den mors dag, vi i Danmark i år fejrer for 93. gang, brugte faktisk de sidste mange år af sit liv på en indædt – men forgæves – kamp for at få dagen fjernet fra listen over officielle amerikanske mærkedage.