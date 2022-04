Da krimien for 20-30 år siden begyndte også at rumme alle de private relationer i forbindelse med en forbrydelse og dens opklaring, kunne man lidt ironisk bemærke, at spændingen syntes at bero lige så meget på efterforskningens fremskridt som på, om efterforskerens lille søn nu også nåede at blive hentet fra børnehaven inden lukketid.