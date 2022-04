Techmogul, rumpioner og uden tvivl kontroversiel.

Den sydafrikansk-fødte amerikanske erhvervsmand Elon Musk er kendt som en mand, der ikke er bange for at tænke stort. Og med mandagens opkøb af det verdensomspændende sociale medie Twitter for svimlende 44 mia. dollars - omkring 305 mia. kr. - bliver der skrevet endnu et kapitel