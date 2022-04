Topchef kalder Twitters fremtid uvis efter Musk-køb

På mødet har medarbejderne fået at vide, at Elon Musk på et senere tidspunkt vil møde dem og svare på deres spørgsmål.

Et af de spørgsmål, som medarbejderne ønsker svar på, er, om USA’s tidligere præsident Donald Trump får lov til at komme tilbage på Twitter.

- Når vi får mulighed for at tale med Elon, er det et spørgsmål, vi bør stille ham, siger Parag Agrawal.

Trump fik lukket sin Twitter-profil efter et dødeligt stormløb på Kongressen i Washington D.C. i januar 2021. Twitter mente, at han havde brudt mediets regler mod at opildne til vold.