23/05/2022 KL. 06:30

»Pigens seksuelle lyst fortjener en plads i litteraturen«

Lige siden forfatter Cecilie Lind var helt ung, har hun haft lyst til at undersøge, hvad det er, der sker, når piger kommer i den alder, hvor mænd pludselig begynder at kigge på dem med begær i blikket. For kigger man efter, vil man opdage, at der også vokser en vildskab i pigens eget blik, fortæller romanaktuelle Cecilie Lind.