»Jeg er så privilegeret, at jeg aldrig nogensinde har været arbejdsløs, hvilket jeg er ret stolt af, for det er ikke nogen selvfølge i min branche,« fortæller Jan Schou over en telefonforbindelse fra sit hjem i Odense.

Selvom Jan Schou har rundet et skarpt hjørne, har han ingen planer om at sænke farten foreløbigt. Prøverne er netop begyndt til sommerens revy, som har premiere den 2. juni, og foran venter mere end 50 shows, mens de næste tre års arbejde allerede er fastlagt.

»Jeg er begyndt at spille golf, men jeg kan ikke se mig selv bruge meget mere tid på det, for jeg elsker mit job. Jeg er sammen med glade mennesker hver eneste dag, og vi har det så sjovt under prøverne. I går fik vi lavet alt for lidt, fordi vi grinte så meget.«