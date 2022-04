I 1939 mødtes flere end 500 forfattere fra 30 lande i New York, fordi de var bekymrede over nazismens fremmarch. Det var den amerikanske journalist Dorothy Thompson, der tog initiativet til den ekstraordinære forfatterkongres, efter hun var blevet udvist fra Tyskland pga. sine reportager.

Nu har amerikanske PEN indkaldt til et lignende møde, hvor skribenter fra alverdens lande mødes i maj i New York i skyggen af krigen i Ukraine. Ligesom i 1939 vil deltagerne diskutere, hvordan forfattere og litteratur kan bidrage til dialog, og hvordan vi kan kæmpe for ytringsfrihed i krigstid.