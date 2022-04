Fundet af Grauballemanden havde allerede da vakt stor opsigt både nationalt og internationalt, og da man den 2. maj åbnede dørene til udstillingen af moseliget, var interessen enorm: 5.000 besøgte Grauballemanden i de første to dage, hvorfor man flere gange valgte at forlænge udstillingen. Men eftersom moseliget allerede så småt var ved at gå i forrådnelse, lukkede udstillingen den 12. maj, og da havde 18.000 taget Grauballemanden i nærmere øjesyn.

Var det Røde Kristian?

Inden vi fortsætter fortællingen om Grauballemanden, er det værd at fokusere på en mildt sagt kuriøs hændelse i relation til fundet af det over 2.000 år gamle lig i Nebelgaard Mose. Allerede i de første dage efter fundet i mosen begyndte et vedholdende rygte at svirre på egnen: Der var slet ikke tale om et lig fra Jernalderen, men derimod liget af en lokal mand, der var forsvundet sporløst omkring 85 år tidligere.

Det drejede sig om den lokale slagsbror og drukkenbolt Kristian Grauballe – kaldet Røde Kristian – der forsvandt sporløst i enten 1887 eller 1888. Hvad der skete med ham, er der flere bud på:

Et af dem er, at han i en kæmpe brandert havde forladt Svostrup Kro og siden forsvandt i Nebelgaard Mose, som han boede i nærheden af. En anden beretning gik på, at han havde en uønsket affære med en gårdmandsdatter, hvorfor dennes far havde slået ham ihjel og smidt liget i mosen.

En af dem, der var ganske overbevist om, at man havde fundet liget af Røde Kristian, var en ældre gårdmandskone ved navn Jensine Jensen, som huskede ham fra barnsben. Efter at have set liget på udstillingen i Aarhus var hun helt overbevist om, at det var liget af Røde Kristian, der lå foran hende.

Men professor P.V. Glob trak blot på skuldrene og havde absolut intet tilovers for den historie, og da moseliget med stor forsinkelse endelig blev kulstof 14-testet og derigennem aldersbestemt, blev enhver tvivl om, at der var tale om et lig fra Jernalderen, da også fejet af bordet.

Det bedst bevarede moselig i verden

Tilbage til Grauballemanden, der var så velbevaret, at mange eksperter betegner ham som verdens bedst bevarede moselig. Man kunne blandt andet studere Grauballemandens hud, læber, fingeraftryk, negle, skægstubbe og hans hår, der havde antaget en rød farve efter det lange ophold i mosen.

Også mange af hans indre organer var intakte, og man kunne derfor blandt andet konstatere, at hans sidste måltid havde bestået af en grød eller vælling tilberedt af byg, havre og hvede samt frø og kerner fra hen ved 66 urter og græsarter.