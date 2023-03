25/03/2023 KL. 00:00

For abonnenter

Instagram afviser shadowbanning som en myte, men Peech mærker stadig konsekvenserne af den skjulte censur

Techgiganternes skjulte, mystificerede og uigennemskuelige censur på sociale medier, shadowbanning, bliver af brugerne kritiseret for at være udemokratisk, mens de sociale medier affejer praksissen som en myte. For sexlegetøjsvirksomheden Peech i København har tiden bag Instagrams skyggeslør medført langvarige konsekvenser og tvunget stifterne til at censurere sig selv.