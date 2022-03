Mediechef kan ikke finde et eneste minus i nyt rekordregnskab: »Kig på resultatet. Alt går frem«

Egmont klarede sig så godt i 2021, at topchefen har svært ved at få øje på et eneste minus i den vidtfavnende forretning.

»Intet halter. Prøv at kigge på resultatet. Det går alt sammen frem,« konstaterer adm. direktør Steffen Kragh om rekordregnskabet.

Omsætningen er således steget med hele 34 pct. til 15,4 mia. kr. takket være et økonomisk stangspring i hvert af de fire hjørner af Danmarks største mediekoncern. Især hos Nordisk Film var succesen til at tage og føle på sidste år, for filmselskabet havde både andele i Oscarvinderen ”Druk” og i den mest indtjenende danske film nogensinde, ”Ternet Ninja 2”, der solgte 930.000 billetter i biograferne.