Originale Nasa-fotografier solgt for over en million kroner

- Vi er meget tilfredse. Når vi lykkes med at sælge næsten hele samlingen, betyder det jo, at der har været bred interesse for det udbudte. Rent hammerslagsmæssigt er vi også kommet i mål, siger hun.

Lærke Bøgh mener, at den store interesse for billederne skyldes, at der er tale om en unik og desuden ganske velholdt billedserie.

- Det, der gør dem særlige, og grunden til, at vi udbyder dem, er, at det er et materiale, som der er samlere til. Det er fotografier, som kommer fra Nasa, og som er fremkaldt på tidens papir. Deres originalitet gør dem interessante som samleobjekter.