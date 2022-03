Gruppen Reddi har vundet Dansk Melodi Grand Prix

Det var suverænt seerne, som valgte vinderen. I år havde DR nemlig droppet fagjuryen, hvis vurdering ellers har stået for halvdelen af stemmerne ved tidligere grandprixer.

Som noget nyt har seerne kunnet stemme i ugen op til den store finale via en app. De stemmer blev så lagt sammen med aftenens sms-stemmer. De tre mest populære sange gik videre til superfinalen, hvor de skulle på scenen igen.

Inden aftenens værtsduo, DR-profilen Tina Müller og entertaineren Martin Brygmann, afslørede, hvem der gik videre, var der en hyldestseance til vores svenske naboer hinsidan, da Stine Bramsen og Caroline Henderson optrådte med et medley af Abbas største hits.

Ved superfinalen blev de oprindelige app- og sms-stemmer nulstillet, og afstemningen startede forfra. Her stak Reddi af med flest stemmer over Conf3ssions med nummeret ”Hallelujah” og Josie Elinor & Jack Warren med sangen ”Let Me Go”