14-årig har vundet MGP med sang om at opføre sig ordentligt

14-årige Emma vinder med sangen ”Hater” børnenes melodigrandprix 2022, der løb af stablen i Jyske Bank Boxen i Herning lørdag aften.

Sangen handler om, at man skal opføre sig ordentligt over for hinanden og sprede god energi.

Det var sidste års vinder af MGP, Emilie, der overrakte trofæet til Emma, der græd af glæde over den store hæder.