I 2000 opnåede multikunstneren Erik Clausen det, som mange går rundt og drømmer om:

Han blev optaget i Kraks Blå Bog, men det huede ham bestemt ikke, hvorfor han højlydt protesterede over optagelsen.

»Jeg er dybt ulykkelig og beklager, at der er nogen som – sandsynligvis for at provokere - mener, at de kan tillade sig at bringe mig ind i deres elitære fedterøvsbog. Jeg føler mig fuldstændig til grin – det bedre borgerskab har befængt mig med en stor papnæse,« hed det i en udtalelse fra Erik Clausen.