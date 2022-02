09/02/2022 KL. 17:00

For abonnenter

Juraprofessor om kritik af TV 2: Korthuset er ikke faldet sammen

Afgørelserne fra Advokatnævnet og Datatilsynet rokker ikke ved TV 2's begrundelse for at afskedige Jes Dorph-Petersen. Men det er vigtigt at diskutere retssikkerheden, mener professor.