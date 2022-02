En ny serie med René Zellweger i hovedrollen, har skabt debat i USA. I serien ”The Thing about Pam” spiller René Zellweger Pam Hupp, en virkelig kvinde, som sidder i fængsel for drab. Pam Hupp er tykkere end René Zellweger, og derfor er skuespilleren iklædt et såkaldt fatsuit i serien.

Brugen af fatsuits har gennem tiden skabt debat i USA, og den debat kan heller ikke undgås i Danmark.