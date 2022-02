Tilsyn giver TV 2 alvorlig kritik for sexisme-undersøgelse

Der var grundlag for at se på krænkelser, afgør Datarådet, der dog kritiserer udførsel efter Jes Dorphs klage.

TV 2 får alvorlig kritik af Datarådet i forbindelse med en advokatundersøgelse, som blev iværksat for at afdække mulige krænkelser i koncernen. Det skriver Datatilsynet i en pressemeddelelse. Resultatet af undersøgelsen endte med at koste tv-vært Jes Dorph jobbet. Kritikken går dog ikke på selve grundlaget for undersøgelsen, fordi TV 2 havde en legitim interesse til at se på sagen, og den går forud for klagerens - Jes Dorphs - interesser.

Sådan lyder vurderingen fra Datarådet. Klagen over undersøgelsen blev indgivet til Datatilsynet i februar sidste år. Men da tilsynet vurderede, at sagen er principiel, endte den hos Datarådet, som kritiserer TV 2 og advokatfirmaet på to punkter. Det første går på, at TV 2 og Norrbom Vinding ikke havde begrænset indsamlingen af de personlige oplysninger om blandt andet seksuelle forhold på en sådan måde, at de havde den fornødne sikkerhed for, at de kunne behandle de følsomme oplysninger. Det andet består i, at TV 2 og advokatfirmaet har overtrådt oplysningspligten. De skulle på eget initiativ have gjort dem, der indberettede til undersøgelsen, opmærksomme på, hvordan deres oplysninger ville blive behandlet.

Altså blandt andet hvorfor man undersøger sagen. - På baggrund af disse forhold udtaler Datatilsynet alvorlig kritik af TV 2 og Norrbom Vinding, fremgår det af pressemeddelelsen. TV 2 og Norrbom Vinding tager afgørelsen til efterretning, lyder det i en artikel hos TV 2. - Vi er meget tilfredse med, at Datatilsynet med sin afgørelse har fastslået, at der var det nødvendige juridiske grundlag i GDPR til at gennemføre undersøgelsesforløbet i forhold til klager, siger advokat Yvonne Frederiksen fra Norrbom Vinding i artiklen. - Det var ellers klagers hovedsynspunkt i sagen, og det har klager altså ikke fået medhold i, siger hun. TV 2’s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, erkender, at ”det er åbenlyst, at der er kritikpunkter, som man skal tage ved lære af” i afgørelsen.

Selv om Jes Dorph kun har fået medhold på to af de fire punkter, siger han til fagbladet Journalisten, at han er tilfreds med afgørelsen. - Jeg er glad for den, men nu vil jeg først konsultere mine advokater, før jeg vil sige noget om, hvad der præcis står i den lange juridiske afgørelse fra Datatilsynet, og om det får nogen retlige konsekvenser. Men jeg er tilfreds med, at TV2 og Norrbom Vinding nu har fået kritik fra både Datatilsynet og Advokatnævnet, siger han til fagbladet.

