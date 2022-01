Hvor kragerne vender har fået ni nomineringer til Bodilprisen

Filmen er først og fremmet nomineret i kategorien bedste film. Her skal den dyste imod ”Margrete Den Første”, ”Smagen af sult”, ”Ternet Ninja 2” og ”Venuseffekten”.

Ifølge Danske Filmkritikere er de ni nomineringer til ”Hvor kragerne vender” rekord for en film til Bodilprisen.

”Hvor kragerne vender”, der er instrueret af Lisa Jespersen, handler om Laura, der for en stund forlader sit boheme-liv i storbyen for at vende tilbage til pløjemarkerne i anledning af hendes brors bryllup.

Her indser hun, at selv om man kommer fra samme sted, kan man stadig være milevidt fra hinanden.

Ved Bodilprisen i 2022 uddeles i alt 14 statuetter.

En af dem er prisen for bedste dokumentar. Her er en af de nominerede Jonas Poher Rasmussens ”Flugt”.

Filmen er sortlistet til to oscarpriser og vandt mandag prisen for bedste internationale film ved Guldbagge-uddelingen i Sverige.