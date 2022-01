I efteråret kom Kunsten i Aalborg for alvor på verdenskortet, og det kan de takke den danske kunstner Jens Haaning for.

Historien om hans opsigtsvækkende værk ”Take the money and run” blev hurtigt opfanget af medier verden over og både CNN, The Guardian, Daily Mail, Euronews, The Washington Post og CBS News var blandt de medier, der berettede om den danske kunstner, der løb med alle pengene.