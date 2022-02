Når skuespiller Lars Lohmann ser tilbage på sin karriere, er det de store, klassiske dramaer, der fremkalder de mest positive minder. Ibsen og Shakespeare, remser han op.

»Mens jeg var ansat under Henrik Bering Liisberg på Aarhus Teater og senere under Malene Schwartz, Mogens Pedersen og Geir Sveaas på Aalborg Teater fik jeg mulighed for at udfolde mig i mange af klassikerne. De fængede særligt stærkt hos mig,« husker han.