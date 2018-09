DR-besparelser: »Danmark bliver i dag mere leverpostejsfarvet med lukningen af P6, P7 og P8«

DR’s beslutning om at lukke P7 Mix, P6 Beat og P8 Jazz - hvoraf særligt de to sidstnævnte fokuserer på den mere alternative, udfordrende og nicheorienterede musik - kaldes en »katastrofe« af Susi Hyldgaard, formand for den største forening af danske komponister og sangskrivere, DJBFA.



»Danmark bliver i dag mere leverpostejsfarvet med lukningen af P6, P7 og P8. Den gode formidling, radiokanalerne har stået for, forsvinder og uddør formentlig. Det er ikke mindre end en katastrofe for dansk musikliv,« siger Susi Hyldgaard og fortsætter:

»Det er et nyrehug, at de brede formater på radio og tv bliver skåret fra. De kommercielle stationer kigger kun på bundlinjen og ikke på den musiske mangfoldighed. Og det betyder i sidste ende, at danskerne vil opleve et markant mindre og mere enøjet musikudbud. Det er næsten til at græde over. Det er ikke bare en udvanding af udbuddet af dansk musik, det er en udtørring.«

Underskriftindsamling startet

Allerede få timer efter nyheden om P6 Beat’s lukning kom frem startede en underskriftindsamling via hjemmesiden WeChange, der søger at bevare kanalen. På hjemmesiden, hvor underskriftsindsamlingen foregår, skrives:

»P6 Beat er den eneste radiostation i Danmark, der spiller alternativ rock og beat musik og beskæftiger sig med andet end pop og top ti hits. Det er er en af de mest nuancerede stationer og opfylder pt. en meget vigtig Public service opgave. Radio i Danmark vil være meget trist uden P6 Beat.«

På Twitter ytrer adskillige brugere også deres ærgrelse over lukningen af særligt P6 Beat:

»Kan det virkelig passe, at den eneste radiokanal med noget oprigtig på hjertet, skal spares væk?« skriver brugeren Kenneth Jensen.

Fra brugeren Silas Trampedach lyder det:

»Det gør nu også ondt med #p6beat. Den eneste modige kanal fra DR efterhånden. Nu er vi skudt tilbage til Spotify top10 og hurtige radioværter - og der er The Voice stadig markedsledende«

Podcast lapper hullet?

Under formiddagens pressemøde, hvor DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, præsenterede besparelserne, blev der også udleveret pressemateriale, hvori det tyder på, at podcastprogrammer vil blive anset som et fremtidigt alternativ og en erstatning for de lukkede kanaler. DR skriver:

»I forlængelse heraf vil DR styrke de digitale radiotilbud med flere podcasts og prioritere radiokanaler baseret på musikformidling fremfor kanaler baseret på musikafspilning, som i stadig højere grad overtages af de kommercielle musikstreamingtjenester.«