Over 3.000 danskere har stemt: Her er ordet, som slog "kålhøgen" og "kissejav"

Vi danskere har fået et yndlingsord. Kan du ikke lide det, må du trykke på pytknappen.

Netop det mundrette ”pyt” er nemlig løbet med sejren i den uofficielle kåring, som er sket ved en afstemning, der har stået på siden den 3. september hos Danmarks Biblioteker. Ordet fik 28 pct. af de godt 3.000 stemmer.

Før da havde danskerne mulighed for nominere deres yndlingsord. De 1.500 nomineringer blev til ni spidskandidater udvalgt af en ordkomité bestående af Danmarks førende krydsordskonstruktør, Hanne Marie Reffelt, digteren Peter Dyreborg og formanden for Dansk Forfatterforening, Morten Visby.

Meningen med hele øvelsen har været at skabe opmærksomhed på sproglig mangfoldighed og vores forhold til ord, forklarer Morten Visby. Selv oplever han en tendens til, at vi bruger stadig færre ord om flere ting. Et eksempel er ordet stress, der foruden at betegne en alvorlig patologisk lidelse også i vid udstrækning bliver brugt til at beskrive travlhed. Her kunne et ord som kissejav i nogle situationer være mere passende.

Netop kissejav var foruden pyt, lurendrejer, anstændig, tak, dvæle, hæsblæsende, krænkelsesparat og kålhøgen med i kapløbet. Det var ikke nødvendigvis de ni ord, der fik flest nomineringer. Juryen lagde nemlig også vægt på gode begrundelser, der satte tanker i gang.

Morten Visbys personlige favorit var hæsblæsende som alternativ til ordet hektisk. Man kan næsten intuitivt høre og smage betydningen, siger han. Krænkelsesparat er dog et andet godt eksempel på, hvad ord også kan. Nemlig at være småprovokerende.

»Det betegner noget nyt i vores kultur. At man allerede i udgangspunktet tænker i, hvordan man kan blive krænket i en situation og nærmest leder efter det. Det er vigtigt, vi har ord, der også kan dække de nye tendenser i vores tid. Det er også sjovt, fordi det lægger sig lidt op ad ordet omstillingsparat, der er meget tidstypisk ord: Man skal være parat og fleksibel og må ikke have for mange forbehold. Når man så er krænkelsesparat, får man det næsten til at lyde som en kompetence, som vi skal besidde for at kunne begå os i samfundet. Det er en finurlig måde at sige noget ret voldsomt på,« siger han.

Et godt, gammelt dansk ord som kålhøgen er også fantastisk at have i sit arsenal, mener Morten Visby.

»Fordi man ikke altid behøver sige, at en person er arrogant eller indbildsk. Arrogant er et meget stærkt ord. Hvis du siger om en, at han er kålhøgen, er det lidt mere ufarligt. Han er måske endda god nok på bunden. Det er lidt mere afvæbnende og kan få flere nuancer med. Det er et eksempel på, at det er vigtigt at vi holder den sproglige mangfoldighed i live,« siger han.