1.685 nye ord til ordbogen: Kryds fingre for, at Eriksen har flødefod på lørdag

Du kan godt berede dig på at udvide dit ordforråd.

Torsdag bliver ikke færre end 1.685 opslagsord nemlig tilføjet Den Danske Ordbog, der eksempelvis opruster med udtrykket flødefod. Du kender og bruger det måske allerede, hvis du færdes på stadion. Betydningen vender vi imidlertid tilbage til.

Også distortion, betongris, fluekneppe, handjob og bingewatching - der dækker over at se mange afsnit af en tv-serie i træk - finder vej til ordbogen som led i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs bestræbelser på at tilføje 10.000 ord til ordbogen over få år.

"Grønlænderstiv" bliver optaget i ordbogen: »Det er nedladende og gør ondt i hjertet«

Og har du savnet et godt, mundret ord til at beskrive et medlem af The Beatles, kan du glæde dig over at begrebet »beatle« også snart vil kunne findes i opslagsværket. Foruden de 1.685 ord dækker udvidelsen over 24 ord med nye betydninger. Du vil således have ordbogens velsignelse, når du siger »shot« om kaffe eller omtaler en svært beruset person som »vissen«.

Det bliver også sprogligt blåstemplet at »have det stramt med« noget. Det udtryk bliver optaget sammen med fire andre faste vendinger.

Det er ikke kun ungdommeligt nyt sprogbrug, der har fundet vej til opslagsværket. Her vil du fremover også kunne tjekke, hvor mange t'er, du skal huske i ordet fastnettelefoni, skulle du få brug for det.

Nada, pivstiv og 1443 andre tilføjes til Den Danske Ordbog

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab oplyser i en pressemeddelelse, at ordene skal afspejle sprogbrugen fra 1950 og frem til i dag. Det omfatter altså alle ord, der har været i brug i dette tidsrum.

»Som ordbogsredaktører er en af vores opgaver dokumentation: Vi skal registrere sprogbrugen og ordenes betydning – tage et tidstypisk tværsnit af sproget sådan at fremtidens sproginteresserede kan granske periodens sproglige hovedstrømme og særheder,« lyder det i pressemeddelelsen.

Tilbage til flødefoden, som er et af de mere opsigtsvækkende indslag. Sådan én sidder for enden af en fodboldspiller, der er særligt dygtig til at lave perfekte afleveringer og eksempelvis sparke velplacerede frispark.

Så vi må håbe, at Christian Eriksen har flødefod lørdag, når Danmark sparker VM i gang i Saransk.

Du kan se hele listen over tilføjelser her.