Tidligere Daily Show-vært besøger Danmark til oktober

Den legendariske tv-vært Jon Stewart besøger Danmark til oktober.

Han holder sammen med komikerkollegaen Dave Chappelle et fælles standupshow lørdag den 13. oktober i Royal Arena i København. Det skriver arrangøren, Live Nation Danmark, i en pressemeddelelse.

De to komikere startede deres samarbejde i 2017, da Jon Stewart uanmeldt dukkede op under et Dave Chappelle-show i Radio City Music Hall i New York.

Duoen har allerede optrådt flere steder i USA, men det er første gang, at de har annonceret fælles shows i Europa.

Jon Stewart stoppede i 2015 som vært på det populære tv-program "The Daily Show" efter at have siddet i værtsstolen i 16 år.