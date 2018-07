Nancy Sinatra er død

Hun var den første, der blev gift med den verdenskendte crooner Frank Sinatra.

Senere blev hun mor til sangerinden bag kæmpehittet »These Boots Are Made for Walkin'" fra 1966.

Nu er Nancy Sinatra afgået ved døden.

Frank Sinatras enke, Barbara Sinatra, er død

Det bekræfter hendes datter, der ligeledes hedder Nancy Sinatra, på Twitter.

»Min mor er her til aften fredfyldt afgået ved døden. Hun var en velsignelse og mit livs lys. Tak for alt, mor,« skriver datteren.

Nancy Barbato Sinatra blev 101 år.

Hun og Frank Sinatra var gift fra 1939 til 1951, efter de havde været teenagekærester. Sammen fik de tre børn, Frank Sinatra Jr., Tina Sinatra og Nancy Sinatra.

Da de blev gift, var Frank Sinatra ved at få sit gennembrud som sanger. Senere flyttede parret til Los Angeles, hvor Frank Sinatra blev en filmstjerne.

Efter skilsmissen levede Nancy Sinatra et tilbagetrukket liv og fokuserede blandt andet på velgørenhedsarbejde, skriver The New York Times.

Frank Sinatra blev senere gift med Ava Gardner, Mia Farrow og Barbara Marx, indtil han døde i 1998. Han fik ikke flere børn.