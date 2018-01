Kim Larsen ramt af kræft − aflyser udsolgt danmarksturné

Musikeren og nationalskjalden Kim Larsen har fået konstateret prostatakræft, og sygdommen tvinger nu ham og hans band, Kjukken, til at aflyse deres planlagte vinternturné med en lang række udsolgte koncerter i hele landet.

Aflysningerne gælder koncerter i januar, februar og marts, oplyser bandet.

Kim Larsen fik i december konstateret kræft i prostata. På grund af behandlingen har den 72-årige sanger og sangskriver ikke kræfter til vinterkoncerterne.

»Jeg undskylder mange gange overfor både publikum og arrangører. Jeg er ved at blive en gammel nar, og meget imod min vilje har jeg måttet indse, at jeg har brug for ekstra tid til at komme i spilleform igen. Men jeg regner bestemt med at være klar til sommer,« siger Kim Larsen i en pressemeddelelse.

Aflysningerne rammer en lang række koncerter i hele landet; fra København og Køge over Odense til Esbjerg, Randers, Aalborg og Aarhus og mange flere byer.

24 udsolgte shows i alt.

Bandets manager Jørn Jeppesen oplyser på bandets hjemmeside, at billetter til vinterturnéen bliver refunderet, der hvor de er købt. Er de købt på nettet, vil pengene typisk blive refunderet automatisk.

I juni, juli og august er Kim Larsen og Kjukken booket til at spille yderligere 14 koncerter i blandt andet Nyborg og Hjørring samt Sverige og Norge. Håbet er, at Kim Larsen til den tid vil være frisk nok til atter at kunne stå op scenen.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse rammer prostatakræft hvert år ca. 4.350 mænd. Sygdommen rammer sjældent personer under 50 år og bliver mere almindelig, jo ældre man bliver.

Mange overlever i dag kræftformen, som ikke er livstruende hos 30-50 procent af de mænd, der får konstateret prostatakræft, oplyser Kræftens Bekæmpelse.